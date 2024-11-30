الاتحاد خسر مرتين.. طلائع الجيش ينتصر بهدف قاتل في مباراة إصابة المهدي سليمان

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 22:31

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

خطف طلائع الجيش فوزا قاتلا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسجل هدف الفوز القاتل رجب عمران.

وشهد اللقاء تعرض المهدي سليمان حارس الاتحاد للإصابة قوية ستغيبه لمدة شهرين عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

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وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتحاد الخامس، وأيضا فرق سيراميكا والمصري والأهلي وبيراميدز.

وصف المباراة

تعرض المهدي سليمان لإصابة قوية في الدقيقة 18 بعد عرقلة كريم طارق.

وبعد خروجه في سيارة إسعاف عوضه صبحي سليمان في حراسة المرمى.

وتألق الحارس العائد من الإعارة في التصدي لفرصتين محققتين في الشوط الأول.

الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق محمد شعبان في التصدي لتسديدة بيكالي أوبامي وابعدها لركنية في الدقيقة 53.

وشارك رجب عمران بدلا من يسري وحيد في الدقيقة 59.

وأهدر عماد فتحي بغرابة كرة التقدم لطلائع الجيش بتسديدة سيئة من داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي خطورة.

ومنع عبد الله بكري في الدقيقة 79 رجب عمران من التسجيل بعد تدخل في الوقت المناسب خلال التسديد من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أخرج إيمانويل إيبه الكرة خارج الملعب رغم وجود فرصة واعدة للاتحاد بسبب سقوط محمد شعبان حارس الطلائع بسبب الإصابة، في لقطة تحمل روح رياضية كبيرة.

وفي الدقيقة 90+5 وبتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء كتب رجب عمران فوز طلائع الجيش محققا 3 نقاط ثمينة لفريقه.

الاتحاد طلائع الجيش الدوري المصري
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