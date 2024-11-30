7 أهداف في شوط.. مدافع أرسنال تضرب وست هام بخماسية

فاز أرسنال على مضيفه وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدفين، في دربي لندن الذي جمعهما في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالملعب الأولمبي في لندن.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ31 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد مانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 15 في المركز الـ14.

وجاءت كل أهداف المباراة السبعة في الشوط الأول من الدربي.

وصف المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة 10 عن طريق المدافع جابريال بهدف معتاد من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا وحولها البرازيلي بضربة رأسية في الشباك.

ثم أضاف تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد عمل رائع بين أوديجارد وساكا الذي مرر له الكرة أمام الشباك الخالية ليضعها بسهولة.

وتوغل ساكا داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وتقدم مارتن أوديجارد لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف أرسنال الرابع بعدما وضع الكرة على يسار فابيانسكي حارس وست هام.

وجاء الدور على كاي هافرتز ليسجل هدف أرسنال الرابع في الدقيقة 36 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة تروسارد الرائعة من قبل وسط الملعب.

وبدأ وست هام في الرد وسجل الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق آرون وان بيساكا بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة بينية رائعة من كارلوس سولير.

ثم أضاف البرازيلي إيمرسون هدف وست هام الثاني في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها ببراعة في شباك دافيد رايا حارس أرسنال.

واستمر الشوط الأول مشتعلا في الوقت بدل الضائع بعدما حصل أرسنال على ركلة جزاء.

وجاءت ركلة الجزاء بعد تدخل قوي من الحارس فابيانسكي على جابريال مدافع أرسنال في ركلة ركنية.

وتقدم بوكايو ساكا لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف أرسنال الخامس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال 5-2.

في الشوط الثاني استمرت المحاولات من الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية.

وغادر ساكا الملعب في الدقيقة 74 بعدما سقط أكثر من مرة للإصابة وشارك بدلا منه رحيم ستيرلينج.

وكاد البديل داني إنجز أن يسجل الهدف الثالث لـ وست هام في الوقت الضائع من الشوط الثاني بعدما مر من الحارس دافيد رايا، لكنه سدد الكرة جوار القائم.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية مقابل هدفين.

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