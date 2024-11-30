هاتريك تاريخي من كلويفرت يقود بورنموث للفوز على ولفرهامبتون

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

الهولندي جاستن كلويفرت

قاد الهولندي جاستن كلويفرت فريقه بورنموث للفوز على ولفرهامبتون برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتألق المهاجم الهولندي الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة جميعها من ركلات جزاء.

وأصبح كلويفرت أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "هاتريك" من ركلات جزاء.

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كما أصبح زميله البرازيلي إيفانيلسون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصل على 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى النقطة 18 في المركز الـ11، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 9 في المركز الـ17.

وشهدت المباراة أخطاء فادحة من الإسباني جوزيه سا حارس مرمى فريق ولفرهامبتون الذي ارتكب مخالفتين ضد إيفانيلسون وهو يحاول تمرير الكرة ليُحتسب ضده ركلتين جزاء.

وسجل هدف بورنموث الرابع ميلوس كيركيز، وسجل ثنائية ولفرهامبتون ستارند لارسن.

برينتفورد × ليستر سيتي

في مباراة أخرى فاز برينتفورد على ضيفه ليستر سيتي برباعية مقابل هدف تحت أنظار رود فان نيسلتروي مدرب ليستر الجديد.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى النقطة 20 في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 10 في المركز الـ16.

سجل يوهان ويسا هدف برينتفورد الأول، ثم سجل كيفين شايد 3 أهداف "هاتريك" لفريقه.

بينما جاء هدف ليستر سيتي الوحيد عن طريق فاكوندو بونانوتي.

كريستال بالاس × نيوكاسل

في مباراة أخرى حقق كريستال بالاس التعادل في الوقت القاتل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.

جاء هدف نيوكاسل أولا عن طريق طريق مارك جويهي مدافع كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أنتوني جوردن.

ثم تعادل كريستال بالاس في الوقت القاتل بهدف سجله دانيال مونوز بضربة رأسية بعد عرضية من جويهي.

التعادل رفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 9 في المركز الـ17، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 18 في المركز الـ12.

نوتينجهام فورتس × إبسويتش

وأخيرا فاز نوتينجهام فورست على إبسويتش تاون بهدف سجله كريستان وورد.

وشهدت المباراة مشاركة سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش تاون.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام فورست إلى النقطة 22 في المركز السادس، وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 9 في المركز الـ19.

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