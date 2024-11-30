فيرمين لوبيز: لم أر لقطة كوبارسي لكن أعتقد أننا نستحق ركلة جزاء

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

شدد فيرمين لوبيز لاعب برشلونة أنه لم يسجل لقطة تواجد فيها زميله باو كوبارسي في تدخل مع مدافع لاس بالماس وطالب برشلونة ضربة جزاء.

وخسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين عقب المباراة: "لم أر لقطة كوبارسي، لكن أعتقد أن تم دهسه ونستحق ركلة جزاء، لا أعرف سبب عدم الاحتساب، لكن في النهاية لم نلعب بشكل جيد".

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وأضاف "ما علينا تحسينه؟ سنحلل المباريات ونتناقش داخليا، علينا تصحيح الأخطاء والتركيز على المباراة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نعاني من أزمة نقص في الثقة، بل نثق في أنفسنا، أعتقد أننا سنلعب كما كنا في الفترة الماضية".

بالخسارة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما ارتفع رصيد لاس بالماس عند النقطة 15 في المركز 14.

ويعاني برشلونة من النتائج السلبية في عدم وجود لامين يامال، إذ لم يتمكن الإسباني من اللعب بشكل أساسي في 4 مباريات خلال الموسم الجاري في الدوري ولم يفز برشلونة في أي مباراة.

وشارك يامال أساسيا في 11 مباراة وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز.

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