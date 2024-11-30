فيرمين لوبيز: لم أر لقطة كوبارسي لكن أعتقد أننا نستحق ركلة جزاء

شدد فيرمين لوبيز لاعب برشلونة أنه لم يسجل لقطة تواجد فيها زميله باو كوبارسي في تدخل مع مدافع لاس بالماس وطالب برشلونة ضربة جزاء.

وخسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين عقب المباراة: "لم أر لقطة كوبارسي، لكن أعتقد أن تم دهسه ونستحق ركلة جزاء، لا أعرف سبب عدم الاحتساب، لكن في النهاية لم نلعب بشكل جيد".

وأضاف "ما علينا تحسينه؟ سنحلل المباريات ونتناقش داخليا، علينا تصحيح الأخطاء والتركيز على المباراة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نعاني من أزمة نقص في الثقة، بل نثق في أنفسنا، أعتقد أننا سنلعب كما كنا في الفترة الماضية".

بالخسارة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما ارتفع رصيد لاس بالماس عند النقطة 15 في المركز 14.