تشكيل أرسنال – تروسارد وجورجينيو أساسيان ضد وست هام

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالإيطالي جورجينيو في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة وست هام.

ويلعب أرسنال ضد وست هام في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.

ويشارك أيضا البلجيكي تروسارد في تشكيل أرسنال الأساسي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – جابريال دوس سانتوس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – كاي هافرتز

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

المرمى: لوكاس فابيانسكي

الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون

الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا

الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.