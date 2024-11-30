فليك: لم نلعب بشكل جيد ضد لاس بالماس.. وهذا ما تغير عن بداية الموسم

اعترف هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه لم يلعب بشكل جيد ضد منافسه لاس بالماس.

وخسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني للصحفيين عقب المباراة: "لم نلعب بشكل جيد، لكن أعتقد أن الفريق حاول تعديل النتيجة حتى النهاية، لم نستغل الفرص التي صنعناها في الشوط الثاني".

وأضاف "ما تغير عن بداية الموسم هو عندما نسيطر على المباريات، في السابق كنا نصنع الفرص بشكل سهل ونسجل الأهداف".

وأكمل "الآن تغير الأمر ولم نحرز الأهداف وواجهنا بعض المشاكل، ولا ندافع بشكل جيد، وعندما لا تسجل فمن الصعب الحفاظ على شباكك من تلقي الأهداف، الأمر لا يتعلق بالفرديات بل بالفريق كله".

وأنهى حديثه قائلا: "من الجيد عودة لامين يامال بعد أسبوعين دون تدريب، من المرجح أن يستطيع اللعب ضد ريال مايوركا بشكل أساسي".

بالخسارة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما ارتفع رصيد لاس بالماس عند النقطة 15 في المركز 14.