برايتون يفوت فرصة الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي بتعادل مخيب مع ساوثامبتون

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

جورجينيو روتر - برايتون

رفض برايتون الانفراد بالمركز الثاني بشكل مؤقت في ترتيب الدوري الإنجليزي بتعادل مخيب مع ساوثامبتون 1-1 في افتتاح الجولة 13.

وتعادل برايتون على ملعبه أميكس ستيديوم ليفوت فرصة الانقضاض على الوصافة.

ولأول مرة يحصد ساوثامبتون نقطة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد 6 هزائم.

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وارتقى برايتون للمركز الثالث مؤقتا برصيد 23 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي الوصيف الذي يستعد لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل.

فيما ظل ساوثامبتون بفضل تلك النقطة في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.

وصف المباراة

تسرع كاورو ميتوما مهاجم برايتون في استغلال خطأ مدافع ساوثامبتون وانفرد وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 7.

وبعد مجهود فردي سدد روتر كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الضيوف في الدقيقة 9.

واستمر الهولندي روتر في تهديد مرمى الضيوف فسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 28 اهتزت الشباك لأول مرة للنوارس -لقب برايتون- بعرضية متقنة من طارق لامبتي من الجهة اليمنى أودعها ميتوما برأسية قوية.

هدف وصل به الياباني لـ 30 مساهمة في الدوري الإنجليزي في 3 مواسم بتسجيل 16 هدفا وصناعة 14.

شوط الأول انتهى بتقدم برايتون.

وفي الشوط الثاني قلب القديسين -لقب ساوثامبتون- الأحوال، فاستغل فلين داونز تسديدة ارتدت من الدفاع وأطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء أعلنت عن هدف التعادل في الدقيقة 59.

وسجل كاميرون أرشر هدف التقدم في الدقيقة 67 بعد عرضية من البديل ريان فريرز، واستغرق حكم الفيديو 4 دقائق كاملة للتأكد من صحة الهدف ثم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 71.

وكاد روتر أن يسجل بتسديدة مقصية رائعة في الدقيقة 73 لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع وتحولت لركنية بعدما مرت بجوار القائم.

حاول برايتون في الدقائق الأخيرة لكن دون أي جديد وسط تراجع لاعبي الضيوف بالكامل للدفاع عن نقطة التعادل.

وفي الدقيقة 90+9 أرسل ميتيوما عرضية أرضية متقنة لحولها المدافع لركنية قبل أن تصل لسيمون أدنجرا ومرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارسه بسلام، لتنتهي المباراة بتعادل مخيب لبرايتون ونقطة ثمينة لساوثامبتون.

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