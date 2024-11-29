فان دايك يختار هدف صلاح ضمن أفضل لحظاته ضد مانشستر سيتي

اختار فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أفضل لحظاته ضد مانشستر سيتي قبل لقاء الفريقين المرتقب.

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عبر موقع ليفربول الرسمي: "ربما هدف محمد صلاح الذي سجله بعد تمريرة أليسون بيكر الطويلة والتي أفلتت من جواو كانسيلو، أعتقد أن هذه لحظة رائعة، أو المباراة التي سجل فيها فابينيو هدفا بتصويبة بعيدة المدى".

وأضاف "أعتقد أن الاستمرارية هي أصعب شيء، أود قول ذلك عن كرة القدم لأننا نتحدث عنها لكنه أمر عام، عليك التركيز على ذلك وتحول الوصول لها في كل شيء وكل يوم".

المدافع الهولندي صاحب الـ 33 عاما خاض الموسم الجاري 17 مباراة سجل هدفين وصنع 1.

ومنذ انضمامه للريدز خاض 287 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13.

وتوج فان دايك بـ 9 ألقاب بقميص ليفربول منذ انضمامه في 2018.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة ويليه سيتي برصيد 23 نقطة.