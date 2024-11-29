انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(1) ساوثامبتون.. تعادل مخيب

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أميكس ستيديوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال انتصر برايتون سيصبح في المركز الثاني، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الـ 23 نقطة.

أخبار متعلقة:
الرابعة على التوالي والمرة الأولى لـ بيب.. البديل بيدرو يقلب الطاولة على سيتي ويقود برايتون للفوز تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية سلوت: كنا نحتاج لأداء مختلف للفوز على برايتون استغل سقوط أرسنال وسيتي.. ليفربول يعود في دقيقتين وصلاح يسجل هدف الفوز على برايتون

فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+9: عرضية من ميتوما والمدافع يشتت الكرة قبل أن تصل لأدنجرا لتخرج لركنية بمحاذاة القائم الأيسر للحارس.

ق 73: تسديدة مقصية من روتر ترتطم بالمدافع وتمر بجوار القائم لركنية

ق 71: إلغاء هدف ساوثامبتون الثاني بسبب التسلل بعد 5 دقائق من تسجيله بسبب مراجعة تقنية الفيديو من صحته.

ق 66: جوووول الثاااني للضيوف.. عرضية البديل فرازر وتسديدة أرشر في الشباك

ق 59: جوووول.. ساوثامبتون يسجل التعادل بتسديدة أرضية قوية عن طريق فلين داونز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جوووول أووووول.. ميتوما يسجل برأسية قوية بعد عرضية لامبتي

ق 16: القائم يمنع الأول من تصويبة روتر من داخل منطقة الجزاء

ق 9: تسديدة من روتر من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر للحارس

ق 7: ميتوما ينفرد مستفيدا من خطأ المدافع لكن تسديدة متسرعة تمر بجوار القائم مهدرا الأول لبرايتون

بداية اللقاء

برايتون الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
نرشح لكم
فان دايك: فريقي لديه تقلبات ممكن أن تؤثر على الموسم ماريسكا يشيد بأدوار إنزو الهجومية ويطالبه بالمزيد راشفورد: هذه هي الأجواء التي نريدها في مانشستر يونايتد جوميز: لن نصدق فارق الـ9 نقاط قبل بداية الموسم.. ولهذا السبب سلوت ناجح معنا جوارديولا: لا أعرف سبب رغبة جماهير ليفربول في إقالتي.. والنادي سيتخذ القرار ليظل كبير تأثير كبير من لمسات قليلة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على سيتي سلوت: لم أتوقع بداية كهذه لموسمنا.. والفرص المهدرة جعلت الأمور متقاربة في النهاية صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن
أخر الأخبار
شكشك: كنا نريد الحفاظ على الجهاز الفني.. وسجلت هدف الفوز ولكن 35 دقيقة | الدوري المصري
رجل مباراة الجونة أمام سموحة: لم نكن موفقين أمام المحلة وهكذا غيرنا الأمور 38 دقيقة | الدوري المصري
مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم 42 دقيقة | الدوري المصري
روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
رضا السيد يكشف سرا بينه وبين مدرب الحراس جعله يتصدى لركلتي الجزاء 48 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب الكومي: بعض القرارات مع الأهلي والزمالك لها صبغة سياسية.. وليس كل ما يعرف يقال 57 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: هكذا تم اختيار منفذ ضربة الجزاء.. وإصابة بيلينجهام ومبابي فعل ما أريده ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: فريقي لديه تقلبات ممكن أن تؤثر على الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن