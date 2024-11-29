انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(1) ساوثامبتون.. تعادل مخيب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أميكس ستيديوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال انتصر برايتون سيصبح في المركز الثاني، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الـ 23 نقطة.

فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+9: عرضية من ميتوما والمدافع يشتت الكرة قبل أن تصل لأدنجرا لتخرج لركنية بمحاذاة القائم الأيسر للحارس.

ق 73: تسديدة مقصية من روتر ترتطم بالمدافع وتمر بجوار القائم لركنية

ق 71: إلغاء هدف ساوثامبتون الثاني بسبب التسلل بعد 5 دقائق من تسجيله بسبب مراجعة تقنية الفيديو من صحته.

ق 66: جوووول الثاااني للضيوف.. عرضية البديل فرازر وتسديدة أرشر في الشباك

ق 59: جوووول.. ساوثامبتون يسجل التعادل بتسديدة أرضية قوية عن طريق فلين داونز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جوووول أووووول.. ميتوما يسجل برأسية قوية بعد عرضية لامبتي

ق 16: القائم يمنع الأول من تصويبة روتر من داخل منطقة الجزاء

ق 9: تسديدة من روتر من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر للحارس

ق 7: ميتوما ينفرد مستفيدا من خطأ المدافع لكن تسديدة متسرعة تمر بجوار القائم مهدرا الأول لبرايتون

بداية اللقاء