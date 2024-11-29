رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي - ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي تعيين الهولندي رود فان نيستلروي مديرا للفريق حتى 2027.

وسيخلف الهولندي ستيف كوبر الذي أقيل من تدريب الفريق نظرا لسوء النتائج.

وسيبدأ مهمته بعد مباراة الفريق ضد برينتفورد غدا السبت في الدوري الإنجليزي.

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وقال الهولندي عبر موقع النادي الرسمي: "فخور ومتحمس، الكل يتحدث عن العمل في هذا النادي، لدي قصص كثيرة عن مدى جودة من يعملون هنا، بالطبع تاريخ النادي الحديث رائع وأنا متحمس للبدء والتعرف على كل شيء".

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ليستر فضلت نيستلروي على حساب جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وديفيد مويس مدرب ويستهام السابق.

وانضم الهولندي مطلع الموسم الجاري للجهاز الفني لمانشستر يونايتد رفقة إريك تين هاج.

وعقب رحيله مواطنه تولى المهمة بشكل مؤقت لحين بدء البرتغالي روبن أموريم ثم أعلن يونايتد رحيله.

وقاد نيستلروي فريق يونايتد لفترة مؤقتة بعد إقالة إريك تين هاج، خلال 4 مباريات، بينهم مباراتين أمام ليستر سيتي نفسه، وحقق الفوز في المباراتين بنتيجة 5-2 في كأس الرابطة و3-0 في الدوري الإنجليزي.

وتولى كوبر تدريب ليستر سيتي في بداية الموسم خلفا لإنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي.

توقف رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز السادس عشر ودون أي فوز في آخر 4 جولات.

رود فان نيستلروي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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