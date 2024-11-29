موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

عاد رودريجو لاعب ريال مدريد إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب رودريجو في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى منذ فترة.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الجناح البرازيلي عاد إلى التدريبات الجماعية وإمكانية مشاركته ضد خيتافي حال لم تحدث أي انتكاسات.

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه خيتافي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وعلى الجانب الآخر، شعر كيليان مبابي وجود بيلينجهام وبراهيم دياز بانزعاجات عضلية في مباراة الفريق ضد ليفربول.

وكشفت صحيفة ماركا عن نتيجة الفحوصات الطبية، إذ أظهرت عدم وجود إصابة واستعدادهم لخوض مباراة خيتافي.

وشعر الثلاثي بانزعاجات عضلية في مباراة الفريق ضد ليفربول والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وظهر مبابي وهو يعرج عقب لقاء ليفربول مما اضطر إلى إجراء فحوصات طبية.

وكان ريال مدريد قد أوضح من قبل تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا، حيث أظهرت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

وكانت جريدة ماركا قد كشفت مدة غياب كامافينجا عن الملاعب بعد إصابته أمام ليفربول.

وأوضح التقرير أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع على الأقل.

وبذلك سيغيب كامافينجا عن مباريات خيتافي وأتليتك بلباو وجيرونا بالدوري الإسباني، وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

قد يعود إدواردو كامافينجا للمشاركة في لقاء رايو فايكانو يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس إنتركونتيننتال. ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر بقطر.

بعد أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

ريال مدريد رودريجو خيتافي الدوري الإسباني
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