سلوت: إهدار صلاح لركلة الجزاء ضد ريال مدريد ليس بسبب تشتيته بموقف عقده

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن إهدار محمد صلاح لاعب الفريق لركلة جزاء ضد ريال مدريد ليس بسبب تشتيته بموقف عقده.

وأهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء مثل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح ضد ريال مدريد لم تكن بسبب التشتيت بموقف عقده".

واختتم حديثه "هذا ليس هو الحال، من الممكن أن تضيع ركلة جزاء وهذا لا يعني أن صلاح منشغل بمحادثات العقد".

وينتهي عقد الدولي المصري بنهاية الموسم الجاري.

ماذا قال صلاح؟

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ويمكن لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.