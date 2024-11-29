مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024 والقنوات الناقلة.. الدوري الإنجليزي وطارق حامد أمام رونالدو

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

برايتون ضد مانشستر سيتي

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024.

ويلتقي فريق ضمك الذي يضمن بين صفوفه طارق حامد أمام النصر.

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وعاد طارق حامد للمشاركة في المباريات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بعد إصابة في الركبة غاب على إثرها عن آخر 8 مباريات لفريقه في الدوري السعودي.

كما تبدأ مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي مساء الجمعة بمواجهة برايتون أمام ساوثهامبتون.

للإطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري الإنجليزي

برايتون × ساوثهامبتون - الساعة 10مساءً.. على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × فالنسيا - الساعة 10 مساءً.. على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

كالياري × هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساءً.. على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري السعودي

القادسية × الخليج - الساعة 4:25 مساءً.. على SSC Sport Extra 1

النصر × ضمك - الساعة 4:40 مساءً.. على 1 SSC Sport

الأهلي × الوحدة - الساعة 7 مساءً.. على SSC Sport Extra 1

ضمك النصر رونالدو مواعيد مباريات اليوم برايتون الدوري الإنجليزي
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