انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (3)-(2) بودو جليمت

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي.

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ق 66 كاسيميرو بدلا من ماتيس دي ليخت

ق 59 ماركوس راشفود وأماد ديالو ولوك شو بدلا من ميسون ماونت وأنتوني وليساندرو مارتينيز

ق 50 جوووول الثالث من هويلوند بعد تمريرة مانويل أوجارتي

ق 46 خروج تيريل مالاسيا ونزول ديوجو دالوت

استراحة

ق 45 جووووول التعادل من راسموس هويلوند بصناعة نصير مزراوي

ق 23 جووووول الثاني لبودو جليمت بتوقيع فيليب زينكرناجيل بعد تمريرة من باتريك بيرج

ق 19 جووول التعادل من هاكون إيفجين بعد تمريرة من سوندر برونستاد فيت

ق 1 جووووول بعد 47 ثانية من أليخاندرو جارناتشو.. خطأ في التمرير وضغطك من راسموس هويلوند على الحارس يسفر عن وصول الكرة إلى جارناتشو ليسجل الهدف الأول

بداية المباراة

جارناتشو مانشستر يونايتد أموريم
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