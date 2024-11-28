انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (3)-(2) بودو جليمت
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 22:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي.
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ق 66 كاسيميرو بدلا من ماتيس دي ليخت
ق 59 ماركوس راشفود وأماد ديالو ولوك شو بدلا من ميسون ماونت وأنتوني وليساندرو مارتينيز
ق 50 جوووول الثالث من هويلوند بعد تمريرة مانويل أوجارتي
ق 46 خروج تيريل مالاسيا ونزول ديوجو دالوت
استراحة
ق 45 جووووول التعادل من راسموس هويلوند بصناعة نصير مزراوي
ق 23 جووووول الثاني لبودو جليمت بتوقيع فيليب زينكرناجيل بعد تمريرة من باتريك بيرج
ق 19 جووول التعادل من هاكون إيفجين بعد تمريرة من سوندر برونستاد فيت
ق 1 جووووول بعد 47 ثانية من أليخاندرو جارناتشو.. خطأ في التمرير وضغطك من راسموس هويلوند على الحارس يسفر عن وصول الكرة إلى جارناتشو ليسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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