انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (3)-(2) بودو جليمت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي.

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ق 66 كاسيميرو بدلا من ماتيس دي ليخت

ق 59 ماركوس راشفود وأماد ديالو ولوك شو بدلا من ميسون ماونت وأنتوني وليساندرو مارتينيز

ق 50 جوووول الثالث من هويلوند بعد تمريرة مانويل أوجارتي

ق 46 خروج تيريل مالاسيا ونزول ديوجو دالوت

استراحة

ق 45 جووووول التعادل من راسموس هويلوند بصناعة نصير مزراوي

ق 23 جووووول الثاني لبودو جليمت بتوقيع فيليب زينكرناجيل بعد تمريرة من باتريك بيرج

ق 19 جووول التعادل من هاكون إيفجين بعد تمريرة من سوندر برونستاد فيت

ق 1 جووووول بعد 47 ثانية من أليخاندرو جارناتشو.. خطأ في التمرير وضغطك من راسموس هويلوند على الحارس يسفر عن وصول الكرة إلى جارناتشو ليسجل الهدف الأول

بداية المباراة