بعد الخسارة من بيراميدز.. ساجرادا يقيل مدربه لسوء النتائج

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

روكي سابيري المدير الفني لـ ساجرادا الأنجولي

أعلن نادي ساجرادا الأنجولي إقالة مدربه روكي أندريه سابيري بسبب سوء النتائج والخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر ساجرادا أمام بيراميدز على استاد الدفاع بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المدرب الأنجولي البالغ 50 عاما رحل عن منصبه الذي تولاه منذ 2020.

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وعمل سابيري كمدرب مساعد في الفريق في الفترة من 2016 وحتى أصبح الرجل الأول.

وقاد سايبري الفريق في 133 مباراة وحقق الفوز في 76 مباراة خلال جميع المسابقات وحقق لقبي الدوري الأنجولي وكأس السوبر المحلي.

وخلال الموسم الجاري قاد الفريق فنيا في 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر 3.

ويحتل ساجرادا المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 9 نقاط بريميرو دي أوجوستو المتصدر.

كما يتذيل ترتيب المجموعة التي تضم بيراميدز والترجي التونسي ودجوليبا المالي في دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض الفريق أول مباراة له بدون سايبري في الأول من ديسمبر المقبل ضد ساو سالفادور في الدوري الأنجولي.

ساجرادا بيراميدز منافس بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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