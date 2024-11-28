مدرب أورلاندو بايرتس: الأهلي المرشح المفضل لتصدر المجموعة.. وهذا ما ينتظره في ملعبنا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان

يؤمن خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أن الأهلي سيتأهل كمتصدر لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن أورلاندو بعد فوزهما على استاد أبيدجان وشباب بلوزداد في الجولة الأولى.

وقال ريفيرو في تصريحات نشرتها شبكة sabcsport: "أعتقد أنه من المبكر التكهن، ولكن من الواضح أن الأهلي سيكون الفريق المفضل لتصدر المجموعة أيا كانت المجموعة التي يلعب فيها".

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وأضاف المدرب الإسباني "سنواجه الأهلي في مباراتنا التالية على أرضنا. وسنحرص على ألا يكون ملعب أورلاندو مكاناً سهلاً لأي فريق في هذه المجموعة".

وتابع "إنها أول تجربة لنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، نواجه خصوماً أقوياء. سنحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وانتصر أورلاندو على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

فيما نجح الأهلي في افتتاح دور المجموعات بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد أبيدجان.

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا يوم السبت 7 ديسمبر المقبل.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان، ولا يزال أمامه الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.

الأهلي أورلاندو بايرتس
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