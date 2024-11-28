مدافع ليفربول: صلاح شعر بالإحباط ولكن

تحدث أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن القوة الذهنية التي أظهرها فريقه في مباراة ريال مدريد التي شهدت إهدار ركلة جزاء لكل فريق.

وأهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء مثل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حين أهدر محمد صلاح ركلة الجزاء أمام ريال مدريد شعر بالإحباط قليلا، لكنه لاعب يتمتع بخبرة".

وأضاف "تحدث مثل هذه الأشياء في كرة القدم. الأمر يتعلق فقط بكيفية رد فعلك وأعتقد أن الفريق بأكمله تفاعل بشكل جيد حقا مع الأخطاء الصغيرة التي ارتكبناها في المباراة".

وتابع "أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت لريال مدريد كانت قاسية، أعترف أن كان هناك احتكاك، شعرت بخيبة أمل للقيام بشيء كهذا، لكنني لا أعتقد أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء أمام ريال مدريد إذا نظرت إلى أدائي ككل".

وأتم "لحسن الحظ لم يسجل كيليان مبابي تلك الركلة وتمكنا من نفض الغبار والعودة مرة أخرى وإنهاء المباراة بقوة".

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على أنفيلد.

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.

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