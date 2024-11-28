ماركا تكشف مدة غياب كامافينجا.. وموقفه من كأس إنتركونتينينتال

كشفت جريدة ماركا مدة غياب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد عن الملاعب بعد إصابته أمام ليفربول.

وأصيب اللاعب الفرنسي في المباراة التي فاز فيها ليفربول على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

وأوضح التقرير أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع على الأقل بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وبذلك سيغيب كامافينجا عن مباريات خيتافي وأتليتك بلباو وجيرونا بالدوري الإسباني، وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

قد يعود إدواردو كامافينجا للمشاركة في لقاء رايو فايكانو يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر بقطر.

بعد أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.