لامبارد يعود للتدريب

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

أعلن نادي كوفنتري سيتي يوم الخميس تعيين فرانك لامبارد كمدير فني للفريق.

مدرب ونجم تشيلسي السابق عاد للتدريب مجددا، وهذه المرة في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وتولى فرانك لامبارد تدريب فريق كوفينتري سيتي خلفا لـ مارك روبنز الذي تمت إقالته مؤخرا.

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ووقع البالغ من العمر 46 عامًا على عقد يربطه بالنادي لمدة عامين ونصف.

وسيتولى لامبارد مسؤولية كوفنتري لأول مرة هذا السبت ضد كارديف سيتي ضمن الجولة 18 من دوري القسم الثاني.

Welcome, Frank Lampard.

لامبارد صاحب الـ46 عاما بدأ التدريب عام 2018 رفقة ديربي كاونتي حتى 2019، قبل أن يرحل لتدريب تشيلسي لمدة سنتين، ثم الإقالة وتولي تدريب إيفرتون من يناير 2022 إلى يناير 2023.

وعاد لامبارد إلى تشيلسي مجددا في أبريل 2023 لكن كمدرب مؤقت لمدة شهر ونصف، وكانت تلك هي محطته الأخيرة.

كمدرب، قاد لامبارد نادي ديربي كاونتي إلى مرحلة الإقصائيات المؤهلة للدوري الممتاز بعد احتلاله المركز السادس في دوري الدرجة الأولى، لكنهم خسروا النهائي ضد أستون فيلا.

ورفقة تشيلسي، قادهم لامبارد إلى نهائي كأس إنجلترا موسم 2019/2020 وخسر اللقب ضد أرسنال بهدفي بيير أوباميانج مقابل هدف.

وأخيرا، قاد لامبارد فريق إيفرتون خلفا لـ رافاييل بينيتيز وأمن تواجدهم في الدوري الممتاز في موسمه الأول عقب فوز ملحمي ضد كريستال بالاس في الجولة قبل الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين تأخر بهما في نهاية الشوط الأول.

من جهة أخرى، يحتل كوفينتري سيتي المركز الـ17 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بعد مرور 16 جولة برصيد 17 نقطة.

فرانك لامبارد كوفنتري سيتي
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