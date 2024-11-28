مودريتش: دوري أبطال أوروبا لم يُحسم بعد.. سنتجاوز هذا الموقف

لا يشعر لوكا مودريتش قائد ريال مدريد بالقلق بسبب موقف فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تلقى الخسارة أمام ليفربول.

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

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وقال مودريتش في تصريحات للصحفيين: "إنها ليست لحظة سهلة بالنسبة لنا، ولكن دوري أبطال أوروبا لم يُحسم بعد. لا يزال أمامنا العديد من المباريات ونحن نؤمن بأنفسنا. لسنا قلقين، سنتجاوز هذا الموقف".

وأضاف "لسنا في وضع جيد ولكن لا يزال يتعين علينا خوض 3 مباريات، إذا فزنا بها جميعًا، فستكون لدينا فرصة للتواجد بين أفضل 8 فرق".

وأردف "إذا لم يحدث ذلك، فسنلعب الأدوار الإقصائية، ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك. سنحاول الفوز بجميع المباريات الـ3 ونرى ما سيحدث".

وأكمل "يجب أن نتحسن، وأن نكون أفضل بكثير. أنا متأكد من أننا سنفعل ذلك لأن الفريق وجد ديناميكية جيدة في آخر مباراتين في الدوري الإسباني".

وتابع "نرى كيليان مبابي يتدرب جيدا، ويتمتع بثقة. في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما يشتهي، مثل ركلة الجزاء أمام ليفربول، لكنني متأكد من أنه سيفعل ما هو متوقع منه".

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.