جاريث بيل: صلاح يثير الضجيج حول تجديد عقده لمحاولة الحصول على المزيد من المال

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

ليفربول

يعتقد جاريث بيل لاعب توتنام وريال مدريد السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول يثير الضجيج حول تجديد عقده من أجل الحصول على المزيد من المال.

وخرج صلاح بتصريحات مدوية حول احتمالات رحيله من ليفربول الصيف المقبل لعدم تقديم عرض مناسب له من قبل ناديه الإنجليزي (التفاصيل).

وقال بيل في تصريحات لشبكة TNT عقب لقاء ريال مدريد: "لقد أهدر محمد صلاح ركلة جزاء مثل كيليان مبابي، ولكن لأن ليفربول فاز، لا أحد سيتحدث عن ذلك. يتعين علينا التحلي بالصبر مع مبابي".

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وأهدر صلاح ركلة جزاء بعد دقائق من إهدار مبابي لركلة جزاء، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف دون مقابل، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الريدز 2-0.

وأضاف "الجدل بعد تصريحات صلاح حول تجديد عقده؟ لا أعتقد أن هذا يؤثر على أي لاعب. الأمور ستكون مع وكيله".

وتابع "لأكون صادقا.. أشعر أن صلاح يثير الضجيج فقط لمحاولة الحصول على المزيد من المال".

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 368 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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