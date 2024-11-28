سلوت: صلاح ومبابي بشر.. وطلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

وقال الهولندي عبر TNT سبورتس: "أنتم تعلمون أنه من الرائع أن تلعب ضد فريق فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات، ريال مدريد سبّب الكثير من الألم لليفربول لعدة سنوات، أنه أسبوع كبير ومن الرائع أن تشاهده".

وأضاف "لا أضع جدولا لعدد النقاط التي أريد تحقيقها، أريد تطبيق أسلوبي في أقرب وقت ممكن، الأمر ليس صعبا لأنه ليس مغايرا تماما عن أفكار يورجن كلوب".

وتابع "من الرائع أن ترى أن الأساسيين والبدلاء يقدمون ما تتوقعه منهم، إذا حسبت عدد النقاط التي أريدها حتى هذه المرحلة من الموسم منذ البداية ربما لم أكن سأصل لنفس الرقم الذي جمعته حتى الآن".

ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى وقتنا هذا تحت قيادة مدربه الجديد.

وواصل "في كل مرة ريال مدريد هددنا كنا نحن السبب، أعتقد أننا يمكنا اللعب بحدة أكثر وأن نكون أفضل عند امتلاك الكرة".

وشدد "صلاح ومبابي أهدرا ركلتي جزاء وأثبتا اليوم لنا أنهما بشر، كيلير كان رائعا في التصدي لتسديدة مبابي".

وأتم "طلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام لحضور المباراة، سيحضرون مواجهة مانشستر سيتي ولن يؤثر هذا على المباراة، من الجيد أن تكون عائلتك حولك، أن تكون عائلتك بجوارك فهذا أمر جيد، لأنه ليس عليك التركيز لـ 24 ساعة، ربما 18".

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فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.