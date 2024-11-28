الشاطر: من السهل البحث عني على جوجل.. وما سيحدث مستقبلا لا يخصني

رفض إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب الرد على الانتقادات الموجهة له وكذلك للجهاز الفني لـ روجيرو ميكالي.

وقاد المدرب البرازيلي منتخب مصر للشباب للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما بعد احتلال المركز الثاني في كأس شمال إفريقيا.

وقال الشاطر مدير منتخب مصر للشباب عبر أون تايم سبورتس 2: "الانتقادات؟ لن أرد على أي شخص ولست في حاجة للحديث عن نفسي، هناك شخص تحدث عني وهو حر في ذلك، لكن أعمل في المجال العام ومن حق الجميع التعبير عن رأيه، لكن من السهل أن يبحث على جوجل عني ليعرف ماذا قدمت من قبل".

وأضاف "منتخب مصر للشباب قدم بطولة رائعة واللاعبون يستحقون أن يكون تحت المنظار في الفترة المقبلة".

وأكمل "أعتذر عن الرد على تصريحات علاء نبيل، الجهاز الفني بالكامل واللاعبين شاهدوا حواره وشعروا بالحزن مما قيل، وما سيحدث مستقبلا لا يخصني".

وتابع "علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، وخرج وتحدث في أمور كثيرة تخص المنتخبات بشكل عام وله مطلق الحرية فيما يقول، واختياره للتوقيت كان خاطئا في رأيي". (طالع تصريحات علاء نبيل)

وأردف "قلت للاعبين إن علاء نبيل من حقه الانتقاد، وعندما سنتحدث معه سيكون عبر الغرف المغلقة وليس عن طريق الشاشات، ولم أتحدث كثيرا مع ميكالي في هذا الأمر، وسأجتمع معه قريبا لتحديد ما سيحدث في الفترة المقبلة".

"اعمل سيرش عني على جوجل" إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب يرد على انتقاد البعض له بعد تعيينه في هذا المنصب .. وانتقاد علاء نبيل لجهاز المنتخب🔥💣#الهدف pic.twitter.com/h95eyWLo0r — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 27, 2024

وواصل "كل من تحدث معي من اتحاد الكرة مقتنع بما يقدمه ميكالي، تواصلت مع جمال علام رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب الرئيس وحلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وكذلك محمد بركات وحازم إمام ودينا الرفاعي وكلهم سعداء بما قدمه البرازيلي، وإذا كانوا غير مقتنعين فكيف اتخذوا قرارا بتعيينه مدربا لمنتخب الشباب".

وشدد "البرازيلي حقق المركز الرابع في الأولمبياد ونجاحاته واضحة، وتأهل مع منتخب الشباب رغم الظروف التي تعرض لها من إصابات وأشياء أخرى سأتحدث في وقتها".

وأتم "لوائح البطولة لم تساعدنا فلم نستطيع استبدال اللاعبين المصابين، وتغيير عمرو خالد بيبو وإشراك مهاب سامي الذي تواجد معنا قبل البطولة بيومين فقط، وما فعله ضد تونس يوضح أن لدى ميكالي فكر واضح يسعى لتطبيقه".