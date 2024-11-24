علاء نبيل: أداء فريق وائل رياض أفضل من ميكالي.. وجمال علام يظن أني أريد "اللقطة"

أبدى علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ملحوظاته بخصوص الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في بطولة شمال إفريقيا.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أريد الخوض في مستوى منتخب ميكالي لأن لديه مباراة هامة، ولكن المستوى الفني الذي رأيته قبل ذلك مع الجهاز الفني السابق بقيادة وائل رياض أعلى مما رأيته في البطولة الحالية. لست أنا من اتخذ قرار التغيير بل مجلس إدارة الاتحاد".

وأضاف "ملحوظتي الأخرى على جهاز ميكالي أن المقابل المادي له مبالغ فيه للغاية. وأكرر لست أنا من اتخذ هذا القرار".

وتابع "روجيرو ميكالي ومنتخب الشباب ضمن اختصاصاتي هو وكل المنتخبات عدا المنتخب الأول وكذلك الدوري الممتاز. المنتخب الأول يفضل أن يظل مستقلا، والدوري يتبع الرابطة ولا مجال لتدخلي".

وكشف "البعض لا يفهم دور المدير الفني للاتحاد. حين أقول شيئا يقولون: "خلي علاء نبيل ييجي يدير الاتحاد". حديثي الفني مع حسام حسن يتم بيننا على انفراد بشكل شخصي لا أكثر".

وأوضح "في أول اجتماع بعد تعيين الجهاز الفني الجديد كنت موجودا فوجدت جمال علام رئيس الاتحاد يقول لهم: "تعالوا نتصور" وتركوني جالسا. هذه أشياء صغيرة أفهم منها ما يدور حولي".

وواصل "جمال علام بعيد بعض الشيء عن تفكيري ويظن أني "أريد اللقطة". أي لقطة؟ منتخب الناشئين مسافر وأنا أدير الأمور من هنا بصورة طبيعية".

واختتم "أشعر بالراحة مع هاني أبو ريدة أكثر من جمال علام بحكم سابق الخبرات في العمل، بينما حدثت عدة مواقف ضايقتني مع علام في الفترة الأخيرة".

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات البطولة حتى الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

نتائج الجولة الثالثة حسمت تأهل المغرب، وصار طريق تأهل منتخب مصر واضحا: لا بديل عن الفوز على تونس. بينما يكفي نسور قرطاج التعادل أمام الفراعنة للتأهل رفقة المغرب.

أما مباراة الجزائر وليبيا الأخيرة فلن تكون سوى مباراة ترتيبية، يبقى الوضع فيها على ما هو عليه، ويرتقي منها منتخب الجزائر إلى المركز الثالث إن فاز وخسرت مصر في الجولة الأخيرة.

وفي حالة خسارة أو تعادل مصر أمام تونس، تظل هناك حالة واحدة فقط لمشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

ترتيب البطولة:

1- المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

الجولة الأخيرة:

الثلاثاء 26 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - 6 مساء

مصر × تونس - 6 مساء