الكونفدرالية - اتحاد العاصمة يكتسح أورابا بسداسية.. ونهضة بركان يفوز بثنائية

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة الجزائري

افتتح اتحاد العاصمة الجزائري مشواره في بطولة الكونفدرالية بفوز عريض على منافسه أورابا يونايتد البوتسواني.

وتغلب اتحاد العاصمة على أورابا بستة أهداف دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالكونفدرالية.

وكان اتحاد العاصمة قد انسحب من منافسات نصف نهائي النسخة الماضية بسبب خلافات سياسة نظرا لوضع نهضة بركان خريطة المغرب في خلافات بين البلدين.

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أما نهضة بركان فنجح في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل أمام سي دي لواندا الأنجولي.

وكان نهضة بركان قد حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من الزمالك في النهائي.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة المصري
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