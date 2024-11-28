مؤتمر جوميز: وجود المصري معنا إيجابي وسلبي.. وقارنوا بين إصابة وسام وأخبار الزمالك

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

يرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن تواجد المصري في نفس المجموعة بالكونفدرالية أمر إيجابي وسلبي.

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عبر المؤتمر الصحفي: "محمود الونش تواجد في قائمة الفريق لأنه يستحق ذلك، وهو يتدرب بشكل جيد جدا ولكن قررنا تأجيل مشاركته ليخوض مباراة ودية أولا، وهذه المباريات ستكون مفيدة في تجهيز البدلاء ورؤية اللاعبين الشباب والناشئين".

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وتابع "مر الفريق بعدد من المشاكل غير العادية، مثلما حدث مع نبيل عماد ومصطفى شلبي، وإصابة زيزو وبعض اللاعبين".

أما عن الخسارة في الدوري فأوضح "غياب بعض اللاعبين ليس عذرا للخسارة أمام المصري ولكننا خسرنا اللقاء لأننا لم نبدأ بنفس الصورة التي لعبنا بها أمام بلاك بولز، وعلينا من الوقت لآخر أن نوضح الروح الخاصة بنا في المباريات."

وتابع "ميشالاك يلعب في مركزه، وليس من العدل أن نحكم عليه في مباراة اليوم فهو يقوم بتحركات جيدة جدا، وإذا كانت وصلت له الكرة كان سينفرد بالمرمى".

وأضاف "راض عن أداء اللاعب في لقاء اليوم، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة وذلك سيظهر أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المتقدم".

وشدد جوميز "وجود كل أخبار فريقي في الإعلام أمر يشعرني بالضيق، على سبيل المثال وسام أبو علي مصاب والكل على علم بذلك لكن لا يوجد من يعلم طبيعة إصابته بالتحديد".

أما عن رأيه في المجموعة فأجاب "وجود المصري معنا في المجموعة أمر إيجابي لأننا سنلعب مباراتين في مصر، أما الجانب السلبي أنه منافس قوي".

واختتم جوميز تصريحاته "عمر فرج يحتاج لوقت أكبر لإثبات نفسه في الفترة المقبلة وهو يتدرب بجدية مع الفريق".

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

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