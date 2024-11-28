مدرب بلاك بولز: لم نحقق أهدافنا في القاهرة.. ولم نفكر في غياب الجماهير

اعترف كوتشيديو مدرب بلاك بولز الموزمبيقي أن فريقه لم يحقق هدفه بمواجهة الزمالك على استاد القاهرة.

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال كوتشيديو مدرب بلاك بولز الموزمبيقي خلال المؤتمر الصحفي: "أحيي لاعبي فريقي وخاصة المهاجمين، وأيضا أتوجه بالتحية للزمالك لأنها كانت مباراة جيدة بين فريقين قدما مباراة كبيرة".

وأضاف "نحترم المنافس دون خوف أو قلق وحاولنا صناعة فرص للتسجيل في الزمالك خاصة الدقائق الأولى".

وتابع "الشوط الأول انتهى بالخسارة بسبب عدم التركيز وكان التعادل السلبي يحكم لكن الركلات الثانبة كانت كلمة السر".

وأوضح مدرب بلاك بولز "حاولنا الدفاع بشكل جيد في الشوط الثاني ونعيد تنظيم صفوفنا لكن في النهاية خسرنا بهدفين، ونعلم أننا نلعب خارج ملعبنا وحاولنا إظهار قدراتنا أمام الزمالك".

وواصل "لم نفكر في وجود الجماهير من عدمه أمام الزمالك ودائما ما ننظر إلى الأمام ونشعر بالحزن لأننا لم نحقق هدفنا في القاهرة".

وشدد "لا أحب الحديث عن الأشخاص الذين يتحدثون بشكل سلبي عن الفريق، نحاول دائما العمل بشكل جيد وكل مباراة تحدي بالنسبة لنا".

وتابع "مباراة اليوم تجربة وهدفنا الأساسي الصعود إلى الهجوم وليس الدفاع، ومن الوارد تغيير طريقة لعبنا حسب المنافس".

واختتم تصريحاته "الزمالك فريق كبير ويضم نخبة من اللاعبين وله طريقة خاصة ولا يمكنني التحدث عن قدرته بالتتويج بالكأس من عدمه".

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.