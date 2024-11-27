إيشو: افتقدنا جماهير الزمالك أمام بلاك بولز.. ولا أركز مع العروض

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

أعرب أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك عن سعادته بالتسجيل في مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي.

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال أحمد إيشو في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "سعيد بالفوز وبالهدف الذي سجلته، وذلك سيكون دافعاً لي من أجل مواصلة التألق مع الفريق في الفترة المقبلة".

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وبسؤاله عن حقيقة العروض من بلجيكا وأوروبا أجاب "أنا حاليا لاعب بنادي الزمالك وأركز على ذلك أما العروض فتكون للنادي".

وتابع "البداية لم تكن الأمثل لكن الحمد لله سجلنا هدفين وحصدنا الثلاث نقاط وهذا المهم في النهاية".

واختتم إيشو تصريحاته "افتقدنا اليوم جماهير الزمالك التي نلعب من أجلها، خاصة وأنها الداعم الأول للفريق".

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

الكونفدرالية الزمالك أحمد عبد الرحيم إيشو
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