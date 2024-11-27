طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي مدافع الفريق خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعرض المثلوثي لإصابة قوية في الدقيقة 76 بعد الاصطدام بمحمد عواد وغادر المباراة وشارك مصطفى الزناري بدلا منه.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل الإصابة قائلا: "تعرض المثلوثي لكدمة في القفص الصدري مما تسبب في آلام قوية في الضلوع".

وأوضح "المثلوثي سيكون تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليه ويخضع لفحص طبي غدا الخميس".

لحظة خروج حمزة المثلوثي متأثرا بالإصابة 🩹 📷 هلال عادل pic.twitter.com/HnH1yI74Fq — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2024

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.