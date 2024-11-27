تيليجراف: تمت.. نيستلروي مدربا لـ ليستر سيتي

كشفت صحيفة تيليجراف عن اتفاق نادي ليستر سيتي مع رود فان نيستلروي على تدريب الفريق، خلفا لـ ستيف كوبر.

وأقال ليستر سيتي مدربه ستيف كوبر والطاقم الفني بعد الخسارة أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، ليتوقف رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز السادس عشر ودون أي فوز في آخر 4 جولات.

وذكرت الصحيفة، أن ليستر سيتي أنهى كافة الترتيبات مع نيستلروي لتولي تدريب الفريق.

وأشارت إلى أن إدارة ليستر فضلت نيستلروي على حساب جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وديفيد مويس مدرب ويستهام السابق.

وتولى كوبر تدريب الفريق في بداية الموسم خلفا لإنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي.

ويستعد ليستر سيتي للقاء برينتفورد في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقاد نيستلروي فريق يونايتد لفترة مؤقتة بعد إقالة إريك تين هاج، ليقود الفريق خلال 4 مباريات، بينهم مباراتين أمام ليستر سيتي نفسه، وحقق الفوز في المباراتين بنتيجة 5-2 في كأس الرابطة و3-0 في الدوري الإنجليزي.