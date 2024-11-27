بثنائية إيشو ونبيل عماد.. الزمالك يهزم بلاك بولز في بداية مشوار المجموعات بالكونفدرالية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 23:06

كتب : محمد سمير

هدف نبيل عماد - الزمالك ضد بلاك بولز

استهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات بالكونفدرالية بحصد أول ثلاث نقاط عقب التغلب على بلاك بولز الموزمبيقي.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

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ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا النيجيري.

تشكيل المباراة

دفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بـ 4 تغييرات في التشكيل الأساسي أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

وشارك كل من أحمد فتوح وزيزو وسيف الجزيري وأحمد عبد الرحيم إيشو في التشكيل الأساسي.

وغاب الثنائي محمود شيكابالا وناصر منسي عن القائمة بسبب الإيقاف من الاتحاد الإفريقي لمدة 3 مباريات.

وصف المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بضغط كبير بحثا عن التقدم المبكر، وكاد زيزو أن يسجل في الدقيقة الأولى لكن تألق حارس المرمى.

وعلى عكس سير العشر دقائق الأولى أنقذ محمد عواد هدفا محققا في الدقيقة التاسعة من هجمة مرتدة.

وأهدر مصطفى شلبي هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من نبيل عماد.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بالربع ساعة الثانية من الشوط الأول.

وأطلق زيزو تسديدة صاروخية في الدقيقة 41 لكن تألق حارس المرمى.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول، نجح أحمد عبد الرحيم إيشو في مشاركته الأساسية الأولى افتتاح التسجيل في الدقيقة 46 بعد تشتيت المدافع.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني نجح نبيل عماد في أن يعزز تقدم الزمالك بهدف رائع بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 51 من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بلاك بولز.

ودفع جوميز بالبولندي كونراد ميشالاك في الدقيقة 62 بدلا من أحمد إيشو.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 75 بعد اصطدام قوي بين محمد عواد وحمزة المثلوثي.

وخرج المثلوثي في الدقيقة 80 محمولا على نقالة بسبب الإصابة وشارك مصطفى الزناري بدلا منه.

ودفع جوميز بالثلاثي محمود بنتايك وحسام أشرف وعمر فرج بدلا من عبد الله السعيد وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

واختتمت المباراة بحصد الزمالك للنقاط الثلاث.

أساسي = هدف

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وبدأ إيشو أساسيا لأول مرة مع الزمالك في بطولة قارية في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة.

وخاض إيشو 15 مباراة بقميص الزمالك وسجل خلالها هدفين.

وسجل صاحب الـ21 عاما من قبل هدفا في النسخة الأخيرة من كأس مصر ضد طلائع الجيش.

وتعد تلك المشاركة الأساسية الأولى لإيشو هذا الموسم بعدما شارك كبديل في مباراتين من قبل بواقع 14 دقيقة فقط.

الأول قاريا

سجل نبيل عماد لاعب وسط الزمالك هدفا صاروخيا في شباك بلاك بولز الموزمبيقي.

ورفع نبيل عماد سجله التهديفي مع الزمالك إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات.

ويعتبر ذلك الهدف هو الأول قاريا للاعب وسط الزمالك مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

وسبق له التسجيل مرتين في مسابقة الدوري مقابل هدف في كأس مصر قبل أن يفتتح تسجيله القاري فيبطولة الكونفدرالية.

ويعتبر ذلك ثاني هدف قاري لنبيل عماد في مسيرته.

إذ سبق له التسجيل في شباك المصري عندما كان لاعبا لبيراميدز خلال مسابقة الكونفدرالية أيضا بموسم 2019 - 2020.

الكونفدرالية بلاك بولز الزمالك نبيل عماد إيشو
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