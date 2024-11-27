الرابع مع الزمالك والأول قاريا.. نبيل عماد يسجل صاروخية في شباك بلاك بولز
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 22:32
كتب : FilGoal
سجل نبيل عماد لاعب وسط الزمالك هدفا صاروخيا في شباك بلاك بولز الموزمبيقي.
وعزز نبيل عماد تقدم الزمالك بتسديدة صاروخية في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ورفع نبيل عماد سجله التهديفي مع الزمالك إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات.
ويعتبر ذلك الهدف هو الأول قاريا للاعب وسط الزمالك مع القلعة البيضاء.
ويخوض نبيل عماد مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.
وسبق له التسجيل مرتين في مسابقة الدوري مقابل هدف في كأس مصر قبل أن يفتتح تسجيله القاري فيبطولة الكونفدرالية.
ويعتبر ذلك ثاني هدف قاري لنبيل عماد في مسيرته.
إذ سبق له التسجيل في شباك المصري عندما كان لاعبا لبيراميدز خلال مسابقة الكونفدرالية أيضا بموسم 2019 - 2020.
ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وبلاك بولز وإنييمبا.
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