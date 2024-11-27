أساسي = هدف.. إيشو يسجل هدفه القاري بقميص الزمالك ضد بلاك بولز

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وبدأ إيشو أساسيا لأول مرة مع الزمالك في بطولة قارية في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة.

ويعد ذلك اللقاء الثاني لإيشو قاريا بقميص الزمالك بعد المشاركة كبديل ضد الشرطة الكيني في الدور التمهيدي من النسخة الحالية.

واستفاد إيشو من تشتيت خاطئ من مدافع الضيوف وسدد كرة في منتصف المرمى أسكن بها الكرة في الشباك ومنهيا الشوط الأول بتقدم الأبيض بالهدف الأول.

وخاض إيشو 15 مباراة بقميص الزمالك وسجل خلالها هدفين.

وسجل صاحب الـ21 عاما من قبل هدفا في النسخة الأخيرة من كأس مصر ضد طلائع الجيش.

وتعد تلك المشاركة الأساسية الأولى لإيشو هذا الموسم بعدما شارك كبديل في مباراتين من قبل بواقع 14 دقيقة فقط.