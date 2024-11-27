الكونفدرالية - شبيبة قسنطينة يعود من تونس بانتصار ثمين أمام الصفاقسي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

الصفاقسي ضد شبيبة قسنطينة

عاد شبيبة قسنطينة الجزائري بانتصار ثمين من تونس بعد الفوز على الصفاقسي.

وتغلب شبيبة قسنطينة على الصفاقسي بهدف دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتواجد الفريقان بالمجموعة الأولى التي تضم بجوارهما كل من سيمبا وبرافوس دو ماكيس.

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وخطف شبيبة قسنطينة الفوز بهدف عن طريق براهيم ديب في الدقيقة 81.

ويتقاسم شبيبة قسنطينة الصدارة مع سيمبا عقب نهاية الجولة الأولى.

ويستضيف قسنطينة فريق سيمبا في الجولة الثانية يوم 8 ديسمبر المقبل.

بينما يحل الصفاقسي ضيفا على برافوس دو ماكيس في نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وجاءت المجموعات بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي.

الكونفدرالية شبيبة قسنطينة
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