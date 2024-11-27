مؤتمر علي ماهر: حققنا هدفنا من مواجهة إنييمبا.. وسعداء باللعب في السويس

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

علي ماهر - المصري

أعرب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن رضاه بأداء فريقه عقب الفوز على إنييمبا.

وتغلب المصري على إنييمبا النيجيري بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات.

وقال علي ماهر المدير الفني لفريق المصري بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على إنييمبا: "حققنا الهدف من المباراة وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، والانتصار في افتتاح دور المجموعات يمنحنا دفعة كبيرة".

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وتابع "سعداء بمؤازرة جماهير المصري الذين قدموا لوحة فنية خلال مواجهة إنييمبا".

وكشف علي ماهر "سياستنا في تدوير اللاعبين مدروسة للغاية، مهمتنا تجهيز الجميع لخوض مبارياتنا المحلية والإفريقية".

وشدد "كامل أبو علي لا يدخر وسعا لإسعاد المصري، وسعداء بتواجد محب حبشي محافظ بورسعيد، وطارق الشاذلي محافظ السويس لمؤازرة الفريق".

واختتم علي ماهر تصريحاته "سعداء بتواجدنا في السويس وجودة الملعب تساعد لاعبينا على تقديم الأفضل، لدينا إيجابية كبيرة على المرمى وسعيد بمستوى الدفاع".

ويحل المصري ضيفا على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 8 ديسمبر المقبل.

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

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