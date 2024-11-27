انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) بلاك بولز.. نهاية المباراة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

يستضيف الزمالك فريق بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الكونفدرالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار فرق بلاك بولز والمصري وإنييمبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق85 نزول بنتايك وحسام أشرف وعمر فرج بدلا من عبد الله السعيد والجزيري وشلبي

ق79 خروج المثلوثي على نقالة ومشاركة الزناري بدلا منه

ق76 اصطدام بين عواد والمثلوثي وتوقف المباراة

ق62 ميشالاك يشارك بدلا من إيشو

ق51 جوووووووول تسديدة صاروخية من نبيل عماد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 جوووول إيشو يفتتح التسجيل للزمالك

ق41 تسديدة قوية من زيزو لكن حارس المرمى يتألق

ق30 انحصار اللعب في وسط الملعب

ق17 مصطفى شلبي يهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة من نبيل عماد

ق9 عواد يتألق

ق1 زيزو يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

الكونفدرالية الزمالك بلاك بولز
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