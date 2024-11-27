الكونفدرالية - ثنائية حمادة تقود المصري للانتصار على إنييمبا وتحجز صدارة مؤقتة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 20:08

كتب : إسلام أحمد

محمود حمادة - المصري

افتتح المصري مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالفوز 2-0 على إنييمبا النيجيري.

وسجل ثنائية المصري محمود حمادة.

وأصبح محمود حمادة اللاعب رقم 35 الذي يسجل بقميص الفريق البورسعيدي في المسابقات الإفريقية.

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كما رفع رصيد المصري بفضل هدفيه لـ 75 هدفا في المسابقات الإفريقية.

وبات عاشر لاعب يسجل هدفين للمصري في البطولات الإفريقية بشكل عام.

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية للمصري في مباراة واحدة في الأدوار الرئيسية للبطولة منذ ثنائية النيجيري أوستن أموتو في مواجهة نواذيبو الكونغولي في نسخة الكونفدرالية 2019-2020.

ورفع المصري رصيده لـ 3 نقاط في الصدارة في انتظار نتيجة الزمالك ضد بلاك بولز والتي ستبدأ بعد قليل في استاد القاهرة.

وسيلتقي المصري مع بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد 8 ديسمبر في موزمبيق.

وصف المباراة

5 دقائق فقط كانت كافية لتقدم المصري على استاد السويس، عرضية أرضية من ركلة حرة وتسديدة عبد الرحيم دغموم من داخل منطقة الجزاء ومع الارتباك الدفاعي استغله محمود حمادة وسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 8 سدد دغموم كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية.

هدأت أحداث المباراة بشكل كبير بعد هدف التقدم إذ لم يشكل أي خطورة محققة على مرمى الضيوف.

وتحصل كريم العراقي على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول بعد عرقلة لاعب إنييمبا في منتصف الملعب.

وأهدر أحمد القرموطي فرصة التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعد مرتدة قادها صلاح محسن بمفرده، لكن القرموطي تسلم الكرة ثم اختل توازنه وسقط أرضا في مواجهة المرمى وتدخل الدفاع في الوقت المناسب لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني دفع علي ماهر بكل من أليو بادجي وميدو جابر بدلا من صلاح محسن والقرموطي في البداية.

لم يشكل المصري أي خطورة في الدقائق الأولى، ومع تغييرات الضيوف بدأ الفريق البورسعيدي يجد مجالا للهجوم.

وفي الدقيقة 68 أخطأ دفاع إنييمبا في بناء اللعب لتصل الكرة لدغموم الذي مرر للشامي في مواجهة المرمى لكن تسديدته الأرضية أبعدها الحارس.

وشارك حسين فيصل في ثالث تغييرات المصري بدلا من دغموم في الدقيقة 70.

وسجل حمادة الهدف الثاني بتسديدة أرضية بعدما ارتطمت العرضية بقدمه الثابتة وتهادت في الشباك معلنة عن تفوق المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 73.

وأهدر لاعبو المصري أكثر من فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث.

في الدقيقة 88 سدد كريم بامبو أبعدها الحارس ببراعة ثم تابعها بابي بادجي بتسديدة تصدى لها الحارس لركنية.

وفي الدقيقة 90+2 سدد ميدو جابر كرة تصدى لها الحارس وتابعها بامبو بكرة علت العارضة لتنتهي المباراة بثنائية للفريق البورسعيدي.

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