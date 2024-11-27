تشكيل الزمالك - 4 تغييرات أمام بلاك بولز.. وفتوح وإيشو أساسيان والونش على دكة البدلاء

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ودفع جوميز بأربعة تغييرات عن التشكيل الأساسي لمواجهة المصري في الدوري.

وبدأ أحمد فتوح وأحمد إيشو في التشكيل الأساسي لمواجهة بلاك بولز.

ويغيب الثنائي محمود شيكابالا وناصر ماهر بسبب الإصابة.

بينما يتواجد الثنائي عمر فرج ومحمود بنتايك على مقاعد البدلاء، ويغيب ناصر منسي وشيكابالا عن قائمة الفريق بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو

الهجوم: أحمد عبد الرحيم إيشو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود حمدي "الونش" - محمود بنتايك - مصطفى الزناري - أحمد محمود - زياد كمال - كونراد ميشالاك - حسام أشرف - عمر فرج.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق بلاك بولز والمصري وإنييمبا.

وكان المصري قد تغلب على إنييمبا في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.