انضم لقائمة طويلة في تاريخ المصري.. محمود حمادة يتقدم بالهدف الأول ضد إنييمبا

أصبح محمود حمادة اللاعب رقم 35 الذي يسجل بقميص المصري في البطولات الإفريقية.

وتقدم المصري بالهدف الأول عن طريق محمود حمادة في الدقيقة 5 في شباك المصري بالجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

واستفاد حمادة من ارتباك دفاع إنييمبا داخل منطقة الجزاء وسجل بعد متابعة لتسديدة عبد الرحيم دغموم.

ويعد ذلك أول هدف للمصري في البطولات الإفريقية منذ موسم 2021-22، إذ غاب الفريق البورسعيدي عن المشاركات القارية في آخر 3 مواسم.

وسجل المصري 74 هدفا في المسابقات الإفريقية منذ بداية المشاركات في 1999 بكأس الكؤوس الإفريقية.

ويعد أحمد جمعة الهداف التاريخي للمصري في المسابقات الإفريقية برصيد 9 أهداف.

وسجل لاعبو المصري 73 هدفا واستفادوا من هدف عكسي سجله زهير لعروبي حارس نهضة بركان في مرماه بالخطأ ليصبح العدد 74.

ويتواجد المصري وإنييمبا النيجيري رفقة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة ذاتها.