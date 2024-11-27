انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(0) إنييمبا.. انتصار في بداية المشوار
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة المصري ضد إنييمبا النيجيري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية.
ويتواجد المصري وإنييمبا النيجيري رفقة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة ذاتها.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+2: كريم بامبو يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث
ق 88: فرصة الثالث تضيع على مرتين.. بامبو يسدد والحارس يتصدى ثم فرصة لبادجي والحارس يحولها لركنية
ق 73: جوووول الثاااني.. محمود حمادة يضيف الثاني بتسديدة أرضية
ق70: مشاركة حسين فيصل بدلا من دغموم
ق 68: الشامي في منطقة الجزاء يهدر بتسديدة يتصدى لها الحارس
ق 65: 4 تغييرات للضيوف
ق 46: مشاركة بادجي وميدو جابر بدلا من القرموطي وصلاح محسن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: مرتدة سريعة للمصري لكنها تصل للقرموطي الذي سقط أرضا أثناء استلام الكرة
ق 45: بطاقة صفراء لكريم العراقي بعد عرقلة لاعب إنييمبا
ق 8: عبد الرحيم دغموم يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس لركنية
ق 5: جووووول أووووول.. محمود حمادة يسجل الأول مستغلا ارتباك دفاعي للاعبي إنييمبا بعد تسديدة دغموم.
بداية اللقاء