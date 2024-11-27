انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(0) إنييمبا.. انتصار في بداية المشوار

الرابع مع الزمالك والأول قاريا.. نبيل عماد يسجل صاروخية في شباك بلاك بولز

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تشكيل الزمالك - 4 تغييرات أمام بلاك بولز.. وفتوح وإيشو أساسيان والونش على دكة البدلاء

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