منافس بيراميدز - إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

ياسين مرياح مدافع الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي إصابة لاعبه ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي.

ياسين مرياح

النادي : الترجي

الترجي

وأشار الترجي إلى أن مرياح سيخض لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة الترجي مع دجوليبا المالي أمس الثلاثاء بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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وفاز الترجي على دجوليبا بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب رادس.

واستبدل مرياح في الدقيقة 69 من المباراة وحل أيمن بن محمد بدلا منه.

صاحب الـ 31 عاما سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية خلال مسيرة ياسين مرياح بعد أن تعرض لها في عام 2022 وعلى إثرها غاب عن كأس أمم إفريقيا.

ويعد مرياح من العناصر الأساسية للترجي ومنتخب تونس وسبق له المشاركة في 87 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة مع بيراميدز ودجوليبا وساجرادا.

ويلتقي الترجي مع بيراميدز في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 14 ديسمبر.

ياسين مرياح الترجي التونسي
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