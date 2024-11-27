خالد عبد الفتاح: مستعد للمشاركة في الدفاع أو الظهير مع الأهلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح - الأهلي ضد استاد أبيدجان

أكد خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي على أنه مستعد دائما للمشاركة في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني للفريق.

وقال عبد الفتاح بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا: "كانت مباراة قوية ونجحنا في تحقيق ضربة بداية قوية، ونواجه الجميع بشخصية البطل التي تدفعنا للظهور بشكل مميز وتحقيق الانتصارات".

وأضاف "هدفنا الفوز على الجميع ولا يوجد مباريات سهلة على الإطلاق، خاصة مع طول ساعات السفر واختلاف الأجواء ودرجات الحرارة وغيرها من العوامل".

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وأتم تصريحاته "كنت موفقا في صناعة هدف كهربا الثالث للفريق والثاني له، أتدرب بقوة والجهاز الفني يجهزني دائما للمشاركة في قلب الدفاع أو الظهير الأيمن".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

وقبل مواجهة أورلاندو يلعب الأهلي في الدوري ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل 1 ديسمبر 2024.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وبفارق الأهداف عنهم.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

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