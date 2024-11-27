خالد عبد الفتاح: مستعد للمشاركة في الدفاع أو الظهير مع الأهلي

أكد خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي على أنه مستعد دائما للمشاركة في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني للفريق.

وقال عبد الفتاح بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا: "كانت مباراة قوية ونجحنا في تحقيق ضربة بداية قوية، ونواجه الجميع بشخصية البطل التي تدفعنا للظهور بشكل مميز وتحقيق الانتصارات".

وأضاف "هدفنا الفوز على الجميع ولا يوجد مباريات سهلة على الإطلاق، خاصة مع طول ساعات السفر واختلاف الأجواء ودرجات الحرارة وغيرها من العوامل".

وأتم تصريحاته "كنت موفقا في صناعة هدف كهربا الثالث للفريق والثاني له، أتدرب بقوة والجهاز الفني يجهزني دائما للمشاركة في قلب الدفاع أو الظهير الأيمن".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.