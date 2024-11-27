جوارديولا يدافع عن نفسه: لم أقصد الاستخفاف بقضية إيذاء النفس الخطيرة للغاية

دافع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن نفسه أمام الانتقادات التي طالته بعد التصريحات التي أدلى بها عقب ظهور بجروح في رأسه عقب لقاء فينورد.

فقد رد جوارديولا على أسئلة الصحفيين عن الجروح التي ظهرت في وجهه بقوله ساخرا: "فعلتها بأصابعي.. أريد أن أؤذي نفسي".

وذلك عقب تفريط فريقه في التقدم بثلاثية نظيفة قبل التعادل 3-3 مع فينورد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء بيان بيب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس على النحو التالي:

لقد فوجئت بسؤال في نهاية مؤتمر صحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي وشرحت أن ظفرا حادا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ.

لم يكن المقصود من إجابتي بأي حال من الأحوال الاستخفاف بقضية إيذاء النفس الخطيرة للغاية.

أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمنظمات الخيرية التي تهتم بذلك.

جوارديولا ظهر بجروح طفيفة في وجهه عقب تعادل مانشستر سيتي ضد فينورد 3-3 وقال عن ذلك: "فعلتها بأصابعي.. أريد أن أؤذي نفسي (ساخرا)".😅 pic.twitter.com/7taCP9PEPo — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2024

ورغم تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، إلا أن الضيوف نجحوا في العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة لينجح في اقتناص نقطة صعبة.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات.

سيتي سقط أمام توتنام مرتين في الكأس والدوري الإنجليزي، وأمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل أمام فينورد.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.

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