فليك: سعيد بوسط ملعب برشلونة.. وواثق من عودة دي يونج لمستواه

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

شدد هانس فليك مدرب برشلونة على سعادته بوسط الملعب الذي يمتلكه الفريق حاليا.

وفاز برشلونة على بريست الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروربا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، لقد استحققنا الفوز وتسجيل ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد ولكنني سعيد بهذا الأداء".

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وواصل "أخبرت لامين جمال بأننا ننتظر مشاركته معنا يوم السبت وسيخوض الحصة التدريبية الأولى".

وأكمل "بيدري وكاسادو لا يفاجئونني، أراهم يتدربون كل يوم وهم جيدين جدا، بيدري لا يصدق مع الكرة، أنا سعيد بوسط الملعب الذي أمتلكه".

وتابع "هاجمنا ودافعنا جيدا وبالطبع خلال الموسم الطويل ستكون هناك مواقف غير متوقعة ولكن في النهاية يمكننا العودة إلى الطريق الصحيح".

واستمر "عندما كنت أنا وليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ كان يحطم جميع الأرقام القياسية والآن يستمر في التسجيل، هو لاعب مهم بالنسبة لنا ويحظى بدعم الفريق بالكامل وبالتأكيد يساعده زملائه على التسجيل".

وشدد "لا يزال الوقت مبكرا على الحديث عن النظام الجديد لدوري الأبطال، بالطبع نريد ان نكون ضمن أفضل 8 وعلينا اللعب ضد دورتموند في المباراة المقبلة وأعتقد أننا مستعدون ونعرف ما الذي يجب علينا فعله".

وأردف "لا يمكن أن أقول إن كل شيء كان مثاليا ضد بريست ولكن أعتقد أن مستوانا تحسنت مقارنة بمباراة سيلتا فيجو وهذا خبر جيد وتحقيق النقاط الثلاث هو أمر مثالي".

وأضاف "في مباراة سيلتا فيجو اضطررت لاستبدال جيرارد مارتن لأنه حصل على بطاقة صفراء وكان الأمر محفوفا بالمخاطر لكنه قدم مباراة رائعة ضد بريست، هو لاعب شاب وقليل الخبرة ومهمتنا هي مساعدته على التحسن".

وعن وضعية فرينكي دي يونج قال: "دي يونج يعمل كثيرا من أجل العودة وأعتقد أنه ليس في حالته بنسبة 100% حاليا، ونحن نعطيه الفرصة في التدريبات والمباريات لاستعادة مستواه، هذه مهمتنا كمدربين وأنا متأكد من نجاحه".

وأتم "سنستمر في متابعة دي يونج وأنا سعيد بلاعبي الوسط، كذلك جافي قدم مباراة رائعة ويوم السبت لن يشارك كاسادو وإذا اعتنى دي يونج بنفسه قد يكون قادرا على العودة ومن الرائع أن نرى كيف يعمل الفريق بشكل جماعي ونأمل في عودته وأنا واثق من استعادة مستواه".

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