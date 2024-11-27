"الأهلي سيتأهل كأول المجموعة".. المدير الفني لاستاد أبيدجان يكشف سر غيابه من الدكة

يؤمن ألكسندر لافييت المدير الفني لفريق استاد أبيدجان الإيفواري أن الأهلي سيتأهل كأول مجموعته.

ونجح الأهلي في افتتاح دور المجموعات بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر لافييت المدير الفني لفريق استاد أبيدجان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أتواجد على مقاعد البدلاء أمام الأهلي أو حضور المؤتمر الصحفي بسبب إلزام الاتحاد الإفريقي (كاف) للحصول على دبلومة أوروبية معينة ولم أنهيها حتى الآن".

وتابع "الخسارة أمام الأهلي ليست النتيجة التي نتمناها، لكننا سعداء بما حققناه، نعلم جيدا أننا نلعب أمام أكبر فريق في إفريقيا".

وشدد "نجحنا في تسجيل هدفين أمام الأهلي، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

وأضاف لافييت "اخترت طريقة لعب الدفاع المتقدم بداية من خط الوسط والهجوم، من أجل التسبب في صعوبات على الأهلي عند استلام الكرة".

وأوضح "الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين الذين يمتازوا بالحركة وقطع الكرة في الوقت المناسب، ويمكنهم التحرك بدون كرة بشكل جيد في الهجوم وتسجيل الأهداف".

وكشف "بين الشوطين أبلغت اللاعبين أن ما نفعل بشكل جماعي رائع، لكن ارتكبنا أخطاء على المستوى الفردي، وطالبتهم بتجاوز ذلك".

وواصل "الأهلي قادر على التسجيل في أي لحظة، وتحركاتهم الهجومية من نقاط القوة على المستوى الخططي".

أما عن طموحاته فأجاب "نطمح في التأهل من المجموعة، ونعلم أن الأهلي هو المرشح الأول للتأهل، لذلك ستنافس مع الفريقين الآخرين على المركز الثاني وسنركز على مواجهة شباب بلوزداد".

وشدد "نعم بالنسبة لي بعد إجراء كافة التحليلات لكل منافسينا، فالمركز الأول سيكون لصالح الأهلي".

وعن المرحلة المقبلة فأوضح "يجب أن يتعلم اللاعبون من أخطاء مواجهة الأهلي، والتركيز واللعب بفعالية في الهجوم".

وبسؤاله عن إنهاء سلسلة نظافة شباك الأهلي اختتم تصريحاته "أعتقد أنه أمر هام بالنسبة لنا ويوضح أننا كنا نحاول تحقيق نتيجة إيجابية".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان، ولا يزال أمامه الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.