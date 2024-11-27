دوري أبطال إفريقيا - الجيش الملكي يحسم القمة المغربية بثنائية أمام الرجاء

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

الرجاء ضد الجيش الملكي

حسم الجيش الملكي القمة المغربية في دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء بهدفين دون مقابل.

ونجح الجيش الملكي في تحقيق الفوز على الرجاء ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وانفرد الجيش الملكي بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب تعثر صنداونز الجنوب إفريقي على ملعبه أمام مانياما بطل الكونغو الديمقراطية بدون أهداف.

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وسجل أحمد حمودان هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 41.

وأهدر صابر بوجرين فرصة التعادل للرجاء بعدما أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 75.

وقتل خالد آيت ورخان اللقاء بهدف في الدقيقة 97 ليؤمن الثلاث نقاط لصالح الجيش الملكي.

وتضم المجموعة الثانية بجوار صنداونز ومانياما، ثنائي المغرب الرجاء والجيش الملكي.

ويحل صنداونز ضيفا على الجيش الملكي في الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر المقبل، بينما يحل الرجاء ضيفا على مانياما.

وفشل صنداونز في حسم مواجهته ضد مانياما الكونغولي.

ووصلت نسبة استحواذ صنداونز في اللقاء لـ 76% مقابل 24% فقط للفريق الضيف.

وسدد لاعبو صنداونز 17 تسديدة بينهم 5 على مرمى مانياما.

بينما تسديدات مانياما الثمانية كانت خارج مرمى رولاني ويليامز.

دوري أبطال إفريقيا الرجاء الجيش الملكي
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