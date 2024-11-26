مجموعة بيراميدز - الترجي يهزم دجوليبا برباعية في أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

افتتح فريق الترجي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بانتصار عريض على ضيفه دجوليبا المالي.

وتغلب الترجي على دجوليبا بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بتونس.

وسجل الترجي وصيف النسخة الماضية، هدفين في كل شوط.

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وافتتح رائد بوشنيبة التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف إلياس موكوانا الهدف الثاني بالدقيقة 40.

وعزز أسامة بوقرة التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 76، بينما اختتم قصي معشة التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 95.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نفس المجموعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق المالي يوم 8 ديسمبر المقبل.

بينما الترجي يحل ضيفا على ساجرادا الأنجولي.

ويتولى الروماني لورينتيو ريجيكامب قيادة فريق الترجي بعد رحيل مدربه البرتغالي ميجيل كاردوزو.

دوري أبطال إفريقيا دجوليبا بيراميدز الترجي
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