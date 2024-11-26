مجموعة الأهلي - قبل مواجهة الأحمر.. أورلاندو يهزم شباب بلوزداد خارج ملعبه

افتتح أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مشواره في دور المجموعات بالفوز خارج ملعبه على شباب بلوزداد.

وتغلب أورلاندو على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل موهاو نكوتا -20 عاما- هدفي أورلاندو، بينما قلص خانيسا مايو النتيجة بتسجيل هدف لشباب بلوزداد.

ويأتي انتصار أورلاندو قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتضم المجموعة كل من الأهلي وشباب بلوزداد وأورلاندو واستاد أبيدجان.

الأهلي ضد استاد أبيدجان

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان، ولا يزال أمامه الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.