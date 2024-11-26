مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

أبدى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز حزنه لسببين رغم الفوز الكبير على ساجرادا.

وتغلب بيراميدز على ساجرادا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بالبداية القوية والانتصار الكبير على ساجرادا وتعتبر انطلاقة قوية في دوري الأبطال".

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وشدد يورتشيتش "ورغم سعادتي بالنتيجة لكنني غير سعيد بنقطتين، أولهما عدم التسجيل مبكرا بالإضافة للهدف الذي تلقاه مرمانا عكس مجريات الأمور، سنعمل على تفادي ذلك خلال المرحلة المقبلة".

وكشف المدرب الكرواتي "سعيد بالأداء الرائع الذي قدمه أحمد عاطف قطة، وسيكون أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وتابع "رغم تسجيلنا لخمسة أهداف إلا أن الفريق أضاع الكثير من الفرص، وإذا سجلنا خمسة أهداف في كل مباراة فهو بالتأكيد شيء رائع".

وواصل "من وجهة نظري أحمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر، ورمضان صبحي أيضا لاعب من الطراز الفريد ووجوده إضافة قوية".

واختتم يورتشيتش تصريحاته "سنركز على مباراتي دجوليبا المالي والترجي التونسي خارج ملعبنا".

ويتواجد بيراميدز في المجموعة التي تضم بجواره وساجرادا كل من الترجي التونسي ودجوليبا المالي.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز ساجرادا دجوليبا
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