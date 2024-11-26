مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن الفوز وحصد نقاط المباراة أهم من الأرقام القياسية.

وفقد الأهلي رقمه القياسي بالحفاظ على شباكه نظيفه خلال فوزه على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعقب حفاظه على الرقم لـ 12 مباراة بدوري الأبطال.

وقال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالمؤتمر الصحفي: "بدأنا أول 26 دقيقة بشكل جيد وسجلنا لكننا أدخلنا المنافس في اللقاء بعد تسجيلهم الهدف الأول بسبب قلة التركيز".

وتابع "حاولنا تذكير اللاعبين بالتعليمات بين الشوطين وبالفعل بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وسجلنا لكن تكررت نفس المشكلة ونجح استاد أبيدجان في التسجيل مجددا".

وشدد كولر "نستحق الفوز اليوم وسعداء بالنتيجة، كان هدفنا تحقيق الثلاث نقاط".

وبرر استقبال هدفين قائلا: "لا نلعب ضد أنفسنا ونواجه خصوم أقوياء، الدفاع واجب لكل الفريق، والأخطاء الدفاعية ستكون موجودة ولا ننظر للأرقام القياسية، فالأهم تحقيق الفوز".

وبسؤاله هل كهربا ووسام أبو علي كافيان لاستكمال الأهلي بطولة إفريقيا أجاب كولر "نعم، ولا توجد فترة تعاقد حاليا وأتمنى عودة وسام بسرعة".

وواصل "كهربا سجل هدفين رائعين وظهر بشكل جيد، وأتمنى أن يكون قد اكتسب حساسية المباريات من لقاء اليوم".

أما عن سر حالة رضا سليم النفسية سيئة وعدم احتفاله مع اللاعبين قال: "هو حزين لعدم المشاركة بانتظام أو لعب 90 دقيقة كاملة، وهذا غير وارد في الوقت الحالي".

وأضاف "التدريب المقياس الحقيقي، وأنا أقرر من خلاله تشكيل الفريق وهذا ما أقوله للاعبين دائما".

وشدد كولر "لا يمكنني وعد أي لاعب بالمشاركة إذا لم يظهر بشكل جيد في التدريبات".

واختتم تصريحاته "بعض اللاعبين فكروا في أنفسهم أكثر بسبب اللعب الفردي والتراخي، وقلت لهم بين الشوطين يجب أن يلعب لمصلحة الفريق وعندما نفعل ذلك نفوز لكن العكس يمنح المنافس فرصة للتسجيل".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان، ولا يزال أمامه الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.